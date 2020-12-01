Жители Саратовской области стали реже заражаться ВИЧ

В Саратовской области с начала 2020 года было выявлено 824 случая ВИЧ-инфекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе зампреда правительства области Ирины Седовой, это на 251 случай меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Чаще всего ВИЧ обнаруживают у людей 30-39 лет — это 372% всех выявленных случаев. Почти столько же, 34,8%, среди людей 40-49 лет.

Среди мужчин заболевших больше — 61,2%.

Всего в регионе проживают 12 170 инфицированных, которым необходимо специализированное диспансерное лечение. Противовирусную добровольную терапию получают 7 967 человек.

Напомним, сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

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