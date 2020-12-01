Николай Панков напомнил о благотворительных средствах для достройки инфекционной больницы

Николай Панков, депутат Государственной думы РФ Фото: Александр Уриевский

Денег на инфекционную больницу в области не хватило, поэтому предложение поступило найти в федеральном бюджете средства на достройку.

На пресс-конференции 1 декабря депутат Государственной думы РФ Николай Панков напомнил, что на строительство больницы поступали также благотворительные деньги.

- Я лично сдавал средства, другие депутаты, предприятия, другие граждане. Но этого не хватило, — отметил он.

По его словам, темпы строительства сейчас несколько замедлились.

- Принцип был правильный — привлечение нескольких подрядчиков, каждый из которых строил свой корпус, чтобы не зависит от одного. И объем большой тоже, — сказал Панков.

Больница теперь станет настоящим инфекционным центром.

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