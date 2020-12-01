Саратовцы слишком мало спят Фото: Рамиль Галиев

В Саратовской области треть работающих граждан спит всего по четыре-шесть часов в сутки.

К такому выводу пришли исследователи портала HeadHunter, проанализировав ответы респондентов.

Выяснилось также, что по шесть-восемь часов в будни спят порядка 58% работников. А еще дольше — около 6%.

По России ситуация еще более удручающая — по четыре-шесть часов спят 22%, а 0,9% и того меньше.

Если рассматривать вопрос в разрезе профессий, то самыми «долгоспящими» стали работники добывающей отрасли, науки, образования, искусства и развлечений. Меньше всего удается поспать сотрудникам служб безопасности (у них 37% отдыхают менее шести часов), работникам туризма, общепита и юристам.

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