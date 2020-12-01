В пожаре в Саратове сгорели 15 кур

В Саратове вечером 30 ноября полыхал пожар на 2-м Пугачевском поселке Кировского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил на пульт дежурного в 21:32.

Загорелся сарай, в котором содержались 15 кур. Птицы спасти не удалось. Площадь возгорания составила 23 кв. метра. На тушение выезжали 15 человек личного состава.

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