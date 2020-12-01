Саратовский цирк планируют открыть через месяц

В саратовском цирке полным ходом идут работы. Через месяц он должен быть полностью готов к открытию.

Сейчас завершаются отделочные работы в фои е, галереях, амфитеатре, монтаж покрытия арены, реконструкция трансформаторнои подстанции, монтаж зрительских кресел, установка архитектурнои подсветки.

Как сообщили сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина на своей странице в Instagram, планируется, что через неделю артисты уже смогут приступить к репетициям.

Новогоднее представление состоится в онлайн-режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.