Саратовский цирк планируют открыть через месяц

В саратовском цирке полным ходом идут работы. Через месяц он должен быть полностью готов к открытию.
Сейчас завершаются отделочные работы в фои е, галереях, амфитеатре, монтаж покрытия арены, реконструкция трансформаторнои подстанции, монтаж зрительских кресел, установка архитектурнои подсветки.
Как сообщили сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина на своей странице в Instagram, планируется, что через неделю артисты уже смогут приступить к репетициям.
Новогоднее представление состоится в онлайн-режиме.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.