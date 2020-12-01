Самоизоляция на Новый год: Саратовцы стали больше покупать елок и гирлянд

Новогодние украшения стали продаваться чаще Фото: Екатерина Семенова

В Саратове в ноябре 2020 года количество объявлений о продаже живых елей увеличилось в 11 раз, а искусственные ели стали продавать на 78% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена на натуральные ели пока установилась на уровне 2 690 рублей, а искусственные экземпляры можно найти в продаже в среднем за 1 000 рублей. Такие данные приводит портал «Авито» на основании своих баз по объявлениям в регионе.

Очевидно, что речь идет именно о живых елях в горшках. Сосны, которые обычно начинают продавать на елочных базарах в декабре, будут стоить от 300 рублей за штуку.

Количество объявлений о продаже гирлянд в Саратове увеличилось на 88% по сравнению с прошлым годом. Купить их можно в среднем за 550 рублей. Игрушки и звезды на елку стали продавать на 37% и 40% чаще соответственно, а выбор не слишком популярных в России новогодних венков увеличился на 18%. Звезда на елку обойдется в среднем в 600 рублей, елочные игрушки - в 220 рублей, а приобрести новогодний венок возможно за 750 рублей.

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