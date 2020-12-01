За сутки в Саратовской области коронавирус обнаружили у 246 человек

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В региональном оперативном штабе сообщили о 246 новых заражениях коронавирусом в Саратовской области на утро 1 декабря.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 27412 человек. Выздоровели 23264 человека, за сутки — 176.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 129, в Энгельсском районе — 23, в Балаковском районе — 12.

Среди новых заболевших с пневмонией — 126, с признаками ОРВИ — 108, с бессимптомным течением — 12.

По-прежнему самое большое число зараженных в возрастной группе старше 60 лет – 85 человек.