В Саратове за мошенничество на 300 тысяч бывшего полицейского оштрафовали на 70 тысяч

В Саратове вынесен приговор бывшему сотруднику полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в двух эпизодах мошенничества.
В 2018 году он якобы пытался помочь знакомой трудоустроиться в полицию. Для этого он попросил денег, чтобы передать их нужным людям в органах для решения вопроса. В течение нескольких месяцев женщина перечислила ему 159 тыс. рублей, которые он потратил.
Помимо того, он вызвался помочь ее приятельнице, сыну которой предстояло медосмотр в военкомате. За это ему было перечислено 154 тыс. рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками полиции.
Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тыс. рублей.
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