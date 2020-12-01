В Саратове за мошенничество на 300 тысяч бывшего полицейского оштрафовали на 70 тысяч

В Саратове вынесен приговор бывшему сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в двух эпизодах мошенничества.

В 2018 году он якобы пытался помочь знакомой трудоустроиться в полицию. Для этого он попросил денег, чтобы передать их нужным людям в органах для решения вопроса. В течение нескольких месяцев женщина перечислила ему 159 тыс. рублей, которые он потратил.

Помимо того, он вызвался помочь ее приятельнице, сыну которой предстояло медосмотр в военкомате. За это ему было перечислено 154 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

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