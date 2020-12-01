В Алгае 82-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под авто

Пенсионерка попала под колеса "Весты" Фото: ГИБДД по Саратовской области

В селе Александров Гай Саратовской области утром 30 ноября была сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:25 на проезде Связистов.

Автомобиль «Лада Веста», которым управлял 33-летний мужчина, сбил 82-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. При этом поблизости имелся переход.

Пострадавшая госпитализирована.

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