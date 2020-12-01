В Алгае 82-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под авто

Пенсионерка попала под колеса "Весты"
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В селе Александров Гай Саратовской области утром 30 ноября была сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:25 на проезде Связистов.
Автомобиль «Лада Веста», которым управлял 33-летний мужчина, сбил 82-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. При этом поблизости имелся переход.
Пострадавшая госпитализирована.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.