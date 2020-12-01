Дело о взятках на сельхозрынке в Саратове обрастает новыми эпизодами

В Саратове возбуждено еще одно уголовное дело в отношении ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение о получении взятки попал один из сотрудников.

По версии следствия, 28 марта он получил 47 тыс. рублей от арендаторов рынка в Юбилейном. Деньги должны были послужить для беспрепятственной торговли, защитить от контролеров и дать монополию на ряд товаров.

Сейчас это дело объединено с тремя другими аналогичными. Там фигурируют суммы взяток в 18, 42 и 78 тыс. рублей. Все преступления выявлены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Саратовской области.

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