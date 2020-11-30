Саратовской области не захотели дать в долг

Не состоялись аукционы по предоставлению кредитов Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве финансов региона, причиной тому — истечение сроков подачи заявок.
Предполагалось, что бюджет область пополнится 11,9 млрд рублей. Ставка по кредитам должна была составить 5,25% годовых.
Средства должны были пойти на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой.
Сейчас сумма государственного долга Саратовской области составляет 46,5 млрд рублей.
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