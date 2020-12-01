В первый день декабря в Саратовской области будет сильный ветер и туман

В Саратовской области сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадков не будет, зато утром ожидается туман с видимостью 500–1000 метров и изморозь менее 20 мм.

- На отдельных участках дорог скользко. Ветер подует с юго-востока и востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — отметили в ГУ МЧС.

Столбик термометра днем максимум покажет -4…-9 градусов, а местами в Левобережье — до -14 градусов.

В 2019 году 1 декабря шел снег и было теплее — от -2 до +3 градусов.

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