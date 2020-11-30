Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 30 ноября

В телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовали список лекарств в аптеках Саратова и Энгельса.
Данные о наличии препаратов на 30 ноября предоставили поставщики.
В списках указано количество упаковок и адреса аптек. Есть антибиотики, противовирусные, лидокаин и многое другое.
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