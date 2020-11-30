Детское здравоохранение и первичная медпомощь являются в Саратовской области лидерами по выполнению в рамках нацпроекта

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самая большая доля кассового расхода в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Саратовской области на сегодняшний день фиксируется по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном Минздраве.

Всего на него предусмотрено 214 млн 135,6 тыс. рублей. Уже пошли в дело 189 млн 154,6 тыс. рублей (88,3%).

В медицинские организации поставлено 119 единиц медицинского оборудования. По плану на приобретение 129 единиц медицинского оборудования предусмотрено 190 млн 604,8 тыс. рублей.

На ремонт и перепланировку помещений медучреждений — «проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений» в 18 медицинских организациях заложены в бюджет 23 530,8 тыс. рублей. Завершены работы в восьми медицинских организациях, в десяти — еще продолжаются.

Второе место по доле исполнения в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, в регионе занимает проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — он выполнен на 79,1%.