В Саратове грабители дважды врывались в один пивной магазин за снеками

В Ленинском районе Саратов двое молодых мужчин дважды ограбили пивной магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей стали снеки на сумму около 600 рублей.

Молодые люди врывались в магазин с разницей в 20 минут, хватали пакеты, лежащие на витрине у выхода, и убегали. Продавец не смогла догнать парней и вызвала полицию.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых на следующих день. Ими оказались 25 и 20-летний местные жители. Причем старший из них уже был ранее судим.

Возбуждено уголовное дело.

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