Во время пьянки с малознакомым мужчиной покровчанин лишился 41 тысячи рублей

В Энгельсе Саратовской области задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в краже.

- Потерпевший обратился в полицию. По его словам, во время застолья с малознакомым тот с его телефона перевел себе на карту 41,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители разыскали злоумышленника. Судимый за кражи и мошенничество мужчина сознался в трате денег. Ему выписали подписку о невыезде.

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