Три из девяти проблемных домов не успеют сдать в Саратове в текущем году

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В Саратовской области шесть из девяти проблемных домов, решение проблем по которым взяла на себя региональная власть, будут сданы в течение декабря.

Еще три дома в этом году будут завершены в части общестроительных работ, остальные «процедурные моменты» будут решаться уже в 2021 году.

Об этом стало известно по результатам совещания 30 ноября при губернаторе Радаеве по вводу домов обманутых дольщиков.

Все оставшиеся три дома — в Саратове: ПК «Росток-95» на улице Майская, ООО «Автодом» на Верхней и ЖСК «Прометей».

- По региональной части изначально было 40 домов, на этот год оставалось девять объектов. Таким образом, все 73 дома, по которым мы брали обязательства три года назад, должны быть завершены. А главное, вместе с муниципалитетами ни в коем случае нельзя допустить новых случаев обманутых дольщиков, — заявил губернатор Радаев.

Напомним, обязательства по большей части проблемных домов (33 дома) обманутых дольщиков взялся решить председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ему это удалось благодаря привлечению финансирования от ДОМ.РФ.