В Саратове на Театральной площади начали устанавливать новогоднюю елку

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Сегодня, 30 ноября, рабочие «Саргорсвета» начали устанавливать главную новогоднюю елку на Театральной площади.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, идет монтаж металлического каркаса и основания. Завтра зеленую красавицу начнут «набивать» соснами. А это порядка 350 деревьев длиной от 1 до 3,5 метра. Позже елку украсят иллюминацией.

Также на Театральной площади начали устанавливать фигуры оленей, светодиодного тоннеля, деревьев. Появятся композиции «Мишка на Севере», «Балерина», «Дружба» и другие.

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Напомним, горожане в соцсетях иронизировали по поводу установки елки. По мнению саратовцев, один каркас будет куда лучше гармонировать с театром оперы и балета, реконструкция которого идет сейчас полным ходом.

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