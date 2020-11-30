МЧС предупреждает саратовцев об аномальных морозах

МЧС по Саратовской области предупреждает граждан о морозах.

- В период с 2 по 6 декабря местами по области ожидается аномально холодная погода, — рассылает ГУ МЧС в СМС.

Температура будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Напомним, о сильных морозах предупреждали в областном Гидрометцентре. Они задержатся до середины месяца.

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