МЧС предупреждает саратовцев об аномальных морозах

МЧС по Саратовской области предупреждает граждан о морозах.
- В период с 2 по 6 декабря местами по области ожидается аномально холодная погода, — рассылает ГУ МЧС в СМС.
Температура будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
Напомним, о сильных морозах предупреждали в областном Гидрометцентре. Они задержатся до середины месяца.
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