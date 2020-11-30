Михаил Исаев возглавил попечительский совет СГТУ

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Председателем попечительского совета СГТУ стал Михаил Исаев, глава Саратова.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Кандидатура Михаила Исаева была утверждена Ученым советом технического университета.

- Благодарю за оказанное доверие и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Вместе мы продолжим успешно решать важные задачи на благо нашего города, региона и всей страны, — заявил Михаил Исаев.

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