Михаил Исаев возглавил попечительский совет СГТУ

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Председателем попечительского совета СГТУ стал Михаил Исаев, глава Саратова.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Кандидатура Михаила Исаева была утверждена Ученым советом технического университета.
- Благодарю за оказанное доверие и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Вместе мы продолжим успешно решать важные задачи на благо нашего города, региона и всей страны, — заявил Михаил Исаев.
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