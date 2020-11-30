С 1 декабря в Саратовской области запретили ловить раков

Сезон ловли раков завтра закрывается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области с завтрашнего дня, 1 декабря, заканчивается сезон ловли раков.

- Ловить их можно было с 15 сентября по 30 ноября, но не менее 10 см и не более 50 штук на одного рыбака в день, — рассказали в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области.

В следующий раз сезон для раколовов-любителей откроется 15 июля 2021 года и до 15 августа.

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