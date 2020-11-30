Станислав Шувалов: Обеспеченность бесплатными лекарствами стремиться к полной

Комплект для лечения от коронавируса на дому

В Саратовской области 6590 пациентов, которые лечатся или лечились от коронавируса на дому получили комплекты бесплатных лекарств. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 30 ноября.

Разделения по жителям городов и сельской местности мы не ведем. На личном контроле у министра Костина ситуация по докладам каждого главврача, в том числе, из сельской местности. Стоит задача обеспечить каждого лекарствами, думаю, что обеспеченность стремится к полной, - сказал Шувалов.

Он затруднился назвать процентр смертей от коронавируса в общей структуре смертности по области, но заметил, что он не высок.

- Другие заболевания лидируют в статистике смертности — сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания, травмы. Коронавирус, к счастью, в лидеры по смертности населения не выбивается. Но мы должны понимать, что период пандемии, поэтому этой инфекции уделяется такое внимание, - сказал Шувалов.