Замглавы Роспотребнадзора о новогодних запретах: ограничения сейчас активно прорабатываются

Решается вопрос об ограничениях на новогодние праздники Фото: Екатерина Семенова

Решение об ограничении празднования Нового года в Саратове может быть принято раньше 15 декабря. Именно такой срок ставился ранее.

Как сообщила на брифинге в Минздраве заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, сейчас сотрудники ведомства активно прорабатывают вопрос.

- Эту неделю посвятим выработке мер, которые можно предложить оперативному штабу, чтобы пораньше сообщить всем, — сказала она.

В то же время она подчеркнула, что ограничения в любом случае сохранятся. В противном случае праздники могут быть омрачены ростом заболеваемости.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов также призвал максимально соблюдать масочный режим, дистанцию, избегать скопления людей, например, при покупке подарков. В качестве примера он привел Бельгию, где жителям запретили даже отмечать рождество в кругу семьи.

- Возможно, в этой стране не надо контролировать, наверное, они сами будут соблюдать предписание. А нам надо хотя бы научиться соблюдать масочный этикет, который совершенно точно позволяет снижать передачу вируса и уменьшить заболеваемость, — сказал Шувалов.

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