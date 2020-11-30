В Саратове пенсионера арестовали на два месяца по обвинению в убийстве

Тело мужчины было найдено на улице Соколовая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове арестован 65-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 45-летнего.
Ранее сообщалось, что тело с ножевым ранением груди нашли вечером 20 ноября на улице Соколовая, 44/62. Было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый.
Суд согласился с ходатайством следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.