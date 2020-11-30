В Саратове пенсионера арестовали на два месяца по обвинению в убийстве

Тело мужчины было найдено на улице Соколовая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестован 65-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 45-летнего.

Ранее сообщалось, что тело с ножевым ранением груди нашли вечером 20 ноября на улице Соколовая, 44/62. Было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый.

Суд согласился с ходатайством следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.

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