В Саратовской области уменьшилось число больных учителей

Многие ученики и хотели бы сказать «Здравствуй, школа!», да коронавирус не дает Фото: Екатерина Семенова

В региональном министерстве образования отметили снижение числа болеющих учителей в Саратовской области. Об этом на брифинге 30 ноября рассказала начальник отдела развития общего и дополнительного образования регионального Минобраза Елена Темникова.

- Количество педагогов, которые на больничном в тех десяти районах, где закрыты школы, — 661 человек. Учебные учреждения там не работают по разным причинам: ОРВИ, пневмония и коронавирус. Это 5,9% от общего числа педагогов, которых в Саратовской области около 20 тыс.

По сравнению с неделей назад, когда только закрыли школы, больных среди учителей было 6,6%. То есть снижение имеет место, — отметила Темникова.

Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева пояснила, что все упирается в то, что основная заболеваемость регистрируется среди взрослых.

- К 8 декабря все же будет дана комплексная оценка — по пневмонии, COVID-19, ОРВИ, также среди детей и среди взрослых. Только после этого можно будет говорить о возвращении очного образования для старших классов, — сказала Матвеева.

- Что касается тех, кто учится очно, то по заявлению родителей можно перевести ребенка на заочную форму, — напомнила Елена Темникова.

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