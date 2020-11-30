В Роспотребнадзоре высказались о продлении дистанционного обучения в школах после 8 декабря

Надежда Матвеева Фото: Александр Уриевский

Сегодня ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Саратовской области в определенной степени стабилизировалась. Об этом заявил на брифинге 30 ноября первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Мы видим определенную стабильность по госпитализации, — отметил он.

Его поддержала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- И по числу выявленных новых случаев примерно за последние две недели тоже видим некоторую стабильность. Но хотелось бы плато на более низком уровне или его снижение, — сказала она.

При этом Матвеева предельно туманно отреагировала на вопрос, к чему сейчас ситуация ближе — к возвращению очного обучения после 8 декабря, или продлению дистанционного?

- Давайте об этом скажем ближе к 8 декабря, — уклонилась от оценки Матвеева.