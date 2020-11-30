Получившие прививку от коронавируса врачи в Саратове чувствуют себя нормально

Врачи, получившие прививку от COVID-19, чувствуют себя нормально

Медики, которые в Саратовской области первыми испытали на себе вакцину от коронавируса, «чувствуют себя нормально». Об этом заявил на брифинге 30 ноября первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов, отвечая на вопрос не заразился ли кто-то из них коронавирусом.

- Чувствуют себя нормально. Вакцина не только для предотвращения заболевания, а для снижения его тяжести, если все же человек заболеет, а также чтобы уменьшить число летальных исходов.

Считаем, что вакцинация должна быть максимально массовой, конечно, с учетом добровольности, — заявил Шувалов.