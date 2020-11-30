В коронавирусных госпиталях Саратовской области находятся 3 603 пациента

Станислав Шувалов Фото: Дарья Вострикова

В коронавирусных стационарах Саратовской области находятся 3 603 пациента, у 2 289 из них коронавирус, у 3 476 — пневмония.

Кислородную поддержку постоянно получают 754 пациента, на аппаратах ИВЛ из них 213 человек.

Свободных коек в госпиталях 592. Об этом в ходе брифинга 30 ноября сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Амбулаторно лечатся сейчас 868 пациентов.

За сутки, напомним, от коронавируса в регионе скончались пять человек.

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