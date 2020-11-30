Жительница Саратова украла очки у продавщицы в магазине

В отдел полиции поселка Солнечный с заявлением о краже обратилась 29-летняя продавщица одного из магазинов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она недавно купила корректирующие очки за 4,5 тыс. рублей. Гражданка оставила их в футляре на работе без присмотра и кто-то забрал их себе.

Выяснилось, что мимо не смогла пройти 50-летняя местная жительница. Женщина забрала очки себе, но они ей не подошли, поэтому злоумышленница выкинула их.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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