Саратовцы предлагают поставить на Театральной площади лишь каркас новогодней елки

На Театральной площади ставят новогоднюю елку. Фото группы "Типичный Саратов"

В Саратове началась установка главной новогодней елки города.

Ее ставят на Театральной площади, как сложилось по традиции уже много лет.

Однако не все горожане с воодушевлением восприняли установку елки. Судя по комментариям в группе «Типичный Саратов», не всем нравится то, что ель будет стоять на старом постаменте. Другие недовольны разборной конструкцией и хотели бы видеть настоящее дерево.

- На фоне реконструкции театра надо оставить только каркас. Чтобы было в едином стиле, — пошутила участница группы Ксения Шалагина.

Напомним, здание театра оперы и балета подверглось серьезному демонтажу, что также вызвало недоумение и опасения граждан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.