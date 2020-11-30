Саратовцы предлагают поставить на Театральной площади лишь каркас новогодней елки

На Театральной площади ставят новогоднюю елку. Фото группы "Типичный Саратов"
В Саратове началась установка главной новогодней елки города.
Ее ставят на Театральной площади, как сложилось по традиции уже много лет.
Однако не все горожане с воодушевлением восприняли установку елки. Судя по комментариям в группе «Типичный Саратов», не всем нравится то, что ель будет стоять на старом постаменте. Другие недовольны разборной конструкцией и хотели бы видеть настоящее дерево.
- На фоне реконструкции театра надо оставить только каркас. Чтобы было в едином стиле, — пошутила участница группы Ксения Шалагина.
Напомним, здание театра оперы и балета подверглось серьезному демонтажу, что также вызвало недоумение и опасения граждан.
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