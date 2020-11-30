Инспекторская служба Регоператора выявляет уклонистов от заключения договоров в Саратове

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Представители Регионального оператора Саратовской области проводят повторные обходы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по предмету заключения договора на обращение с ТКО. В ноябре т.г. было вручено более 300 повторных уведомлений. Часть получателей уже направила документы для уточнения параметров договора и легализации обращения с ТКО.

- Мы методично проводим повторные обходы представителей бизнеса. Несмотря на общее понимание необходимости внесения оплаты за выбрасываемый мусор, ряд предпринимателей надеется, что их это не затронет. Наши инспекторы готовы дойти до каждого, провести осмотр, подробно рассказать об установленных Минприроды региона нормативах и возможностях оплаты «по контейнерам» при наличии индивидуальной площадки. Многие предприниматели не идут, послушав чьи-то «вредные советы», но узнав от наших сотрудников подробности, охотно заключают договор и урегулируют все спорные вопросы, - рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Представители юрлиц и предприниматели по всем интересующим вопросам могут обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.