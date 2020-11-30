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У гонщицы из Саратова арестовали иномарку за долги по штрафам

Женщина задолжала 230 тысяч рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Автомобиль арестовали за долги. Фото УФССП по Саратовской области

Автомобиль арестовали за долги. Фото УФССП по Саратовской области

В Саратове у 48-летней женщины арестовали автомобиль за долги.

- Нарушительница накопила более 150 штрафов за превышение скорости на сумму около 230 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

У должницы есть автомобиль Mitsubishi Galant, 2007 года выпуска. Его арестовали и отправили на спецстоянку.

Если женщина не оплатит штрафы, машину продадут в счет погашения.

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