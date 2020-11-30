Около драмтеатра в Саратове случилось ДТП и сбили девушку

В Саратове столкнулись ВАЗ и Ford. Фото очевидца
В Саратове вчера вечером, 29 ноября, случилось ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, на перекрестке улиц Слонова и Университетская столкнулись ВАЗ-2115 и Ford Focus.
На красный сигнал светофора выехал 18-летний водитель отечественной легковушки и врезался в иномарку, за рулем которой была 39-летняя женщина.
После этого виновник аварии отлетел на тротуар и сбил 19-летнюю девушку.
Фото очевидца
В аварии пострадал водитель ВАЗа и пешеход, их госпитализировали.
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