Около драмтеатра в Саратове случилось ДТП и сбили девушку

В Саратове столкнулись ВАЗ и Ford. Фото очевидца

В Саратове вчера вечером, 29 ноября, случилось ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, на перекрестке улиц Слонова и Университетская столкнулись ВАЗ-2115 и Ford Focus.

На красный сигнал светофора выехал 18-летний водитель отечественной легковушки и врезался в иномарку, за рулем которой была 39-летняя женщина.

После этого виновник аварии отлетел на тротуар и сбил 19-летнюю девушку.

Фото очевидца

В аварии пострадал водитель ВАЗа и пешеход, их госпитализировали.

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