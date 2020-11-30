Команда волонтерского штаба СГМУ им. В.И. Разумовского для помощи региону в борьбе с коронавирусом значительно расширилась

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Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского организовал работу волонтерского штаба, деятельность которого направлена на участие в работе городских поликлиник. В ряды волонтеров уже вступили более 200 студентов. Благодаря студентам-медикам 23 поликлиники Саратова и Энгельса получили «усиление», столь необходимое медучреждениям в столь сложное время. Работа ведется в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения Саратовской области.

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На встрече активистов штаба — студентов-волонтеров СГМУ — с проректором по общественным связям и воспитательной работе Виктором Лойко и председателем Саратовского областного отделения «Российский Красный Крест» Алексеем Захаровым были рассмотрены основные задачи по реализации проекта.

Волонтеры, распределенные по поликлиникам и больницам Саратова и Энгельса, ежедневно принимают обращения пациентов в call-центрах, а также проводят активный опрос людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания и находящихся на медицинском учете, с целью уточнения их самочувствия и проведения разъяснительной работы. Они также доставляют лекарства на дом пожилым и маломобильным пациентам, чтобы минимизировать риски их заражения.

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На встрече обсуждались возможные риски в деятельности волонтеров и способы их преодоления, повышение качества работы волонтеров, план работы штаба на ближайшее время. Волонтеры делились своими впечатлениями, получили развернутые ответы на интересующие их вопросы, а также советы и наставления старших товарищей.

Волонтеры СГМУ рассказали, что в период пандемии COVID-19 значительно активизировали свою деятельность, которая в настоящее время осуществляется по целому ряду направлений.

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- Я считаю, что, тот, кто выбрал медицинскую профессию, всегда должен быть готов прийти на помощь людям. Сейчас, в период пандемии, многие люди больны, а еще большее количестве людей надо уберечь от болезни, и помочь старшим коллегам-медикам в решении этой задачи должны мы – студенты медицинского университета. В поликлинике я чувствую себя в гуще событий, понимаю, как велики объемы работы, которую выполняют сегодня медицинские учреждения, мне приятно осознавать, что моя деятельность волонтера приносит пользу, — рассказала присутствующим студентка 4-го курса лечебного факультета Екатерина Нефедова.

Напомним, что данный проект реализуется СГМУ им. В. И. Разумовского совместно с Саратовским областным отделением «Российский Красный Крест» и министерством здравоохранения Саратовской области при поддержке Фонда президентских грантов.

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