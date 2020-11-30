На Московском шоссе мужчина забил собутыльника и раскаялся

Мужчина пришел к обидчику домой и избил его Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 28-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в том, что он до смерти забил собутыльника.

Кровавая драма разыгралась в конце мая. Два приятеля, 41 и 28 лет, распивали алкоголь дома у первого из них, в квартире на Московском шоссе. Утром после пьянки гость вновь пошел за добавкой, после чего оба опять погрузились в сон.

Гость проснулся, когда почувствовал, что хозяин лазит у него по карманам. Он обругал собутыльника и ушел к себе. Однако не смог снести обиды и вернулся — он набросился на 41-летнего мужчину с кулаками и избил его. В этот момент в квартиру заглянул сосед. Злоумышленник попросил его вызвать скорую помощь, а сам вышел в подъезд, где дождался полицию.

Пострадавший скончался в больнице 2 июня от тупой травмы головы и шеи.

Свою вину 28-летний мужчина признал и раскаялся. Его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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