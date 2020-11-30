В Самойловке племянника заподозрили в удушении дяди

В поселке Самойловка Саратовской области был убит 61-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело погибшего с ножевыми ранениями головы и шеи было найдено ночью 28 ноября в частном доме.

Эксперт установил, что причиной смерти стало механическое удушение. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 33-летний племянник погибшего.

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