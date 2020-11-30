Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В селе Пугачевского района найден изрезанный ножом труп

Тело мужчины нашли в частном доме
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Тело мужчины найдено в частном доме

Тело мужчины найдено в частном доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Рахмановка Пугачевского района Саратовской области обнаружен труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 50-летнего мужчины было найдено в частном доме вечером 27 ноября.

Начата доследственная проверка. При осмотре трупа выявлены ножевые ранения груди и шеи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал