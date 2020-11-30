В селе Пугачевского района найден изрезанный ножом труп

Тело мужчины найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Рахмановка Пугачевского района Саратовской области обнаружен труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 50-летнего мужчины было найдено в частном доме вечером 27 ноября.
Начата доследственная проверка. При осмотре трупа выявлены ножевые ранения груди и шеи.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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