В ДТП на Усть-Курдюмском шоссе в Саратове пострадали два человека

Спасатели вытащили из ВАЗ-2114 пассажира
Фото: Саратовская областная служба спасения
На Усть-Курдюмском шоссе, 50 в Саратове сегодня вечером, 29 ноября, случилось ДТП.
Как сообщили в областной службе спасения, столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota.
При помощи гидравлического инструмента специалисты облспаса и горспаса вытащили зажатого 43-летнего пассажира отечественного авто. Врачи Центра медицины катастроф госпитализировали его в тяжелом состоянии. Также в больницу увезли 36-летнего водителя «четырнадцатой».
На Усть-Курдюмском шоссе столкнулись два авто
Фото: Саратовская областная служба спасения
На месте работали также сотрудники ДПС.
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