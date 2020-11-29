В ДТП на Усть-Курдюмском шоссе в Саратове пострадали два человека

Спасатели вытащили из ВАЗ-2114 пассажира Фото: Саратовская областная служба спасения

На Усть-Курдюмском шоссе, 50 в Саратове сегодня вечером, 29 ноября, случилось ДТП.

Как сообщили в областной службе спасения, столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota.

При помощи гидравлического инструмента специалисты облспаса и горспаса вытащили зажатого 43-летнего пассажира отечественного авто. Врачи Центра медицины катастроф госпитализировали его в тяжелом состоянии. Также в больницу увезли 36-летнего водителя «четырнадцатой».

На Усть-Курдюмском шоссе столкнулись два авто Фото: Саратовская областная служба спасения

На месте работали также сотрудники ДПС.

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