Понадобилось обращение к Путину и генпрокурору, чтобы убрать незаконный забор в Саратове

Инициатором проверки и удаления незаконного забора вокруг участка в центре Саратова выступила областная прокуратура. Сделала она это после того, как местные жители записали видеообращение к президенту Путину и генеральному прокурору Краснову. Сегодня, 29 ноября, прошло специальное совещание по этому вопросу.

Облпрокурор Сергей Филипенко организовал проверку по обращениям жителей многоквартирных домов № 3 и № 5 по Волочаевскому проезду и дома № 68 А по улице Соборной.

Ранее жители пожаловались руководству страны, что получивший в пользование от горадминистрации землю собственник неправомерно оградил дом забором. Теперь к нему не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные машины. Люди потребовали освободить дорогу, и предложили запретить строительство на этом земельном участке с учетом охранной зоны газопровода, который тут же проходит.

Прокуратура выяснила, что участок передан собственнику администрацией города по результатом торгов в августе 2018 года для строительства отдельно стоящего офисного здания делового и коммерческого назначения. По этому участку уже ранее были судебные споры - вы его состав незаконно включена территория общего пользования - дорога по улице Соборная и часть оползневой зоны Глебучева оврага. Фактически, из всей площади земельного участка, составляющей 1936 кв.м., возможно использовать для строительства только часть, площадью 566 кв.м.

Однако, сотрудники администрации Саратова проигнорировали решения суда и предоставили право на землю. Установка забора вокруг участка послужила причиной для обращения граждан с жалобами на действия администрации. Мэру Саратова Михаилу Исаеву внесено представление.

Спешно, уже 29 ноября, в прокуратуре Саратова на совещании вопрос обсудили с участием правообладателя земельного участка и администрации.

В результате собственник приступил к демонтажу ограждения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.