Пять человек умерли от коронавируса в Саратове за 28 ноября: подробности раскрыли в минздраве

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Коронавирус убил еще пять человек в Саратовской области за 28 ноября. Данные по погибшим сообщили «КП-Саратов» в региональном минздраве.

Один из пациентов - мужчина 80 лет, имевший тяжелую сопутствующую патологию: ишемическую болезнь сердца, хроническую ишемию головного мозга и облитерирующий атеросклероз нижних конечностей.

Еще один умерший мужчина 64 лет, страдал атеросклеротической болезнью сердца. Наличие коронавирусной инфекции у него подтвердилось при исследовании аутопсийного материала.

У еще одного погибшего - мужчины 66 лет, был сахарный диабет и цирроз печени.

Не справились с болезнью также женщины 68 и 65 лет с атеросклеротической болезнью сердца и недостаточностью кровообращения.

Напомним, накануне, 27 ноября, в регионе был зафиксирован рекордный суточный уровень смертности от коронавируса - семь умерших пациентов.

По подсчетам ТАСС, в России за эту неделю умерло больше пациентов с коронавирусом, чем за весь август 2020 года.