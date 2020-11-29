Яма и автомобиль: Очередное ЧП в Саратове ночью 29 ноября

Ночью 29 ноября в Октябрьском районе Саратова машина съехала в вырытую коммунальщиками яму.

На этот раз не повезло «Волге», которая полностью вместилась между железобетонными фрагментами коммунальных сетей в вырытом котловане. ДТП произошло у дома №29/41 по 2-му Детскому проезду.

По данным сайта ЧП-Саратов» в машине был только 55-летний водитель, который, как сообщается, был нетрезв.

Ему оказали помощь прибывшие медики, спасатели отключили аккумулятор автомобиля.

Это далеко не первый случай, когда водители и пешеходы не обращают внимания на знаки и заграждения и попадают в «коммунальные ловушки».

Чаще всего это виной этому - опьянение.