Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 250 человек к утру 29 ноября

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В оперативном штабе по коронавирусу сообщили о 250 новых случаях заражения в Саратовской области на утро 29 ноября. Таким образом общее число случаев с начала пандемии приблизилось к 27 тысячам – 26918 заразившихся.

Выздоровели с начала эпидемии 22905 человек, за сутки — 192.

Больше всего новых заражений в Саратове — 125, Энгельсском районе — 20, в Балаковском — 16.

Все заболевшие — контактные лица. Из них с пневмонией — 164, с признаками ОРВИ — 66, с бессимптомным течением — 20.

Больше всего зараженных в возрасте старше 60 лет, таких за сутки 105 человек.

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