В Энгельсе ищут Анатолия Сорокина на Ford Focus

В Энгельсе пропал 27-летний Анатолий Сорокин.

Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина в ночь с 27 на 28 ноября уехал на черном Ford Focus и с тех пор о нем ничего не известно.

Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

Был одет в черное пальто, светло-серые трико, черные сапоги и вязаную шапку этого же цвета.

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