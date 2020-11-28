Татьяна Загородняя выступила против дистанционного обучения в 9 и 11 классах

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя обсудила с родителями вопрос дистанционного обучения школьников.

Те обеспокоены отсутствием очных уроков, низким уровнем знанием детей. К тому же, ребята ходят гулять в торговые центры, магазины, а значит, шанс заболеть коронавирусом у них не снижается.

По мнению Татьяны Загородней, учеников 9 и 11 классов нужно вернуть в школы, поскольку ребята в этом году сдают выпускные экзамены. Необходимо, чтобы сами родители выбирали форму обучения для детей.

Было решено обсудить этот вопрос на совещании с участием представителей комитета по образованию Саратова и Управления Роспотребнадзора региона.

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