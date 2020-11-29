Синоптики обещают саратовцам туман и гололед

Сегодня, 29 ноября, в Саратовской области ожидается туман с видимостью 5000-1000 метров.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет гололедица.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с

Столбик термометра опустится до -1+4 градусов, на северо-востоке региона ожидается до -6.

Напомним, год назад в этот день была такая же температура, только еще шел снег.

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