Роман Бусаргин отметил работу Николая Панкова по решению проблем медучреждений в Саратовской области

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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин отметил работу депутата Госдумы Николая Панкова по решению проблем в медучреждениях Саратовской области.

Народный избранник поднимет вопрос о том, чтобы волонтеры партии «Единая Россия» доставляли лекарства на дом гражданам.

Кроме того, он встретится с сотрудниками скорой помощи Балаковского, Вольского и Пугачевского районов, студентами медколледжей Вольска и Балаково для решения вопросов нехватки кадров, обеспечения медработников транспортом, жильем, повышения их зарплат.

Напомним, что ранее Николай Панков обратился в областной минздрав с просьбой о закупке легковых автомобилей для районных больниц Балаковского, Вольского, Пугачевского, Воскресенского и Дергачевского районов.

Медучреждения получают новые машины марки Lada Granta, на которых ездят на вызовы бригады неотложной помощи и доставляются анализы в лаборатории.

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