Без воды остались три улицы в Саратове

Сегодня, 28 ноября, без воды остался ряд улиц в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничений попала улица Крылова на участке от Хабаровской до Панфилова, Кольцова от Хабаровской до Панфилова, нечетная сторона Панфилова от Крылова до Кольцова.

Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00, как только коммунальщики закончат свои работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.