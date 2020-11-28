Без воды остались три улицы в Саратове

Сегодня, 28 ноября, без воды остался ряд улиц в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничений попала улица Крылова на участке от Хабаровской до Панфилова, Кольцова от Хабаровской до Панфилова, нечетная сторона Панфилова от Крылова до Кольцова.
Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00, как только коммунальщики закончат свои работы.
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