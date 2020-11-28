Шестеро женщин и мужчина скончались из-за коронавируса в Саратовской области

За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались семь человек, это рекордное число для региона.

Не стало 62-летней женщины, страдающей ревматоидным артритом и хронической почечной недостаточностью, 81-летней пациентки с коронарной патологией — ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, которая также страдала сепсисом.

Болезнь унесла жизнь 63-летнего мужчины, женщин в возрасте 71, 84 и 91 года, у которых была атеросклеротическая болезнь сердца, 78-летней гражданки с коронарной патологией и недостаточностью кровообращения.

Жителей региона не стало из-за коронавирусной инфекции вкупе с развитием двусторонней полисегментарной пневмонии, на фоне сопутствующей патологии. Заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 228 человек.

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