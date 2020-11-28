В Энгельсе прохожий спас тонущего в озере мальчика

Вчера, 27 ноября, на озере Став в Энгельсе едва не произошла трагедия.

Об этом сообщил анонимный очевидец в паблике «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

Под лед провалился ребенок, он был уже по шею в воде и случилось бы непоправимое, если бы не проходящий мимо парень. Он вытащил несовершеннолетнего, которого потом забрали родственники.

В комментариях под записью местные жители отметили, что водоем — частое место прогулок для детей.

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