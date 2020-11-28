Мошенница оставила без 127 тыс. рублей желающего взять кредит саратовца

Еще одной жертвой мошенников стал житель Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он захотел взять кредит онлайн, оставил заявку со своими данными и номером телефона на одном из сайтов.

Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная, якобы сотрудница банка.

Она сообщила об одобрении кредита на 150 тыс. рублей, но для этого нужно было оплатить оформление документов.

За несколько дней гражданин отправил свыше 127 тыс. рублей, а потом понял, что его обманули.

Он попросил вернуть деньги, но связь с мошенницей прервалась.

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